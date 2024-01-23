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Mutfaktan yeşil sahaya!

Öğrenmenin yaşı yoktur ifadesi bu kez futbol sahalarında gerçek oldu. Aşçılığı bırakıp 48 yaşında hayali futbolculuğa kavuşan, 54'te TFF kursunu bitirip antrenör olan Azize Ay, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın başına geçti. Kadınlar 3. Ligi'nde ilk maçında Viranşehir'i 9-0 mağlup eden Azize Ay, "Futbolcu olmama izin vermediler. Hayalime kavuştum. Futbolun yaşı yoktur, bu yaşta daha da azimliyim" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
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Mutfaktan yeşil sahaya!
Öğrenmenin yaşı yoktur ifadesi bu kez futbol sahalarında gerçek oldu. Aşçılığı bırakıp 48 yaşında hayali futbolculuğa kavuşan, 54'te TFF kursunu bitirip antrenör olan Azize Ay, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın başına geçti. Kadınlar 3. Ligi'nde ilk maçında Viranşehir'i 9-0 mağlup eden Azize Ay, "Futbolcu olmama izin vermediler. Hayalime kavuştum. Futbolun yaşı yoktur, bu yaşta daha da azimliyim" dedi.
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