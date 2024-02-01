TRANSFER HABERİ - Enes Ünal'a Premier Lig kancası! Bournemouth takibe aldı

Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de sürdüren ve uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan Enes Ünal'a Premier Lig'den talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bournemouth, Getafe forması giyen Enes Ünal için bir teklif yapmayı düşünüyor.

İngiliz temsilcisinin, golcü futbolcunun transferi için şartları sorduğu ifade edildi.

Bu sezon Getafe'de 5 maça çıkan milli oyuncu, 2 asist katkısı sağladı.

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Enes Ünal'ın Getafe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.