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Fatih Terim çıldırdı

Yunanistan Ligi'nde zirve mücadelesi veren Fatih Terim'li Panathinaikos, PAOK'a deplasmanda 2-1 yenilerek 3. sıraya indi. Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK karşısında yeni transfer Bakasetas'ın golüyle 1-1 beraberliğe ulaşan Pana, Despodov'un gollerine engel olamadı. Terim ile Razvan'ın tartışmasında polisler araya girerek gerginliği bitirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Fatih Terim çıldırdı
Yunanistan Ligi'nde zirve mücadelesi veren Fatih Terim'li Panathinaikos, PAOK'a deplasmanda 2-1 yenilerek 3. sıraya indi. Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK karşısında yeni transfer Bakasetas'ın golüyle 1-1 beraberliğe ulaşan Pana, Despodov'un gollerine engel olamadı. Terim ile Razvan'ın tartışmasında polisler araya girerek gerginliği bitirdi.
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