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Fatih Terim çılgına döndü! Polisler güçlükle yatıştırdı

Son dakika spor haberi: Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden PAOK'a konuk olan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, ev sahibi takımın ikinci golünün ardından yaşanan olaylarda çok sinirlendi. İki yedek kulübesi arasında yaşanan gerginliği polis yatıştırdı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 23:30
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Fatih Terim çılgına döndü! Polisler güçlükle yatıştırdı

Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, PAOK deplasmanına konuk oldu.

Fatih Terim çılgına döndü! Polisler güçlükle yatıştırdı

Ev sahibi takım, mücadelenin 56. dakikasında Kiril Despodov'un golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Fatih Terim çılgına döndü! Polisler güçlükle yatıştırdı

Bu golün ardından iki takımın yedek kulübesi bir anda karıştı.

Fatih Terim çılgına döndü! Polisler güçlükle yatıştırdı

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ve PAOK Teknik Direktör Razvan Lucescu arasında gerginlik anlar yaşanırken, Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş sarı kart gördü.

Fatih Terim çılgına döndü! Polisler güçlükle yatıştırdı

İşte o anlar...

Fatih Terim çılgına döndü! Polisler güçlükle yatıştırdı

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