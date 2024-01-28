Fatih Terim çılgına döndü! Polisler güçlükle yatıştırdı
Son dakika spor haberi: Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden PAOK'a konuk olan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, ev sahibi takımın ikinci golünün ardından yaşanan olaylarda çok sinirlendi. İki yedek kulübesi arasında yaşanan gerginliği polis yatıştırdı. İşte o anlar...
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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ve PAOK Teknik Direktör Razvan Lucescu arasında gerginlik anlar yaşanırken, Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş sarı kart gördü.
İşte o anlar...
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