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PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Ligi

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Fatih Terim yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos zirve yarışı veriyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 12:40 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 12:50
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PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Ligi

PAOK - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - PANATHİNAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Panathinaikos maçı 28 Ocak Pazar günü saat 21:30'da oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

PAOK - Panathinaikos MAÇI CANLI İZLE

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