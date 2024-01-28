PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Ligi

PAOK - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - PANATHİNAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Panathinaikos maçı 28 Ocak Pazar günü saat 21:30'da oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

PAOK - Panathinaikos MAÇI CANLI İZLE