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PAOK 2 - 1 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Yunanistan Süper Ligi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda PAOK'a 2-1 mağlup oldu. Terim, yeşil-beyazlı takımın başında ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 00:04
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PAOK 2 - 1 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Yunanistan Süper Ligi

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, deplasmandaki lig maçında PAOK'a 2-1 mağlup oldu.

Yunanistan Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Panathinaikos, 51. dakikada Trabzonspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın penaltı golüyle eşitliği yakalarken 56. dakikada Despodov, PAOK'u tekrar öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca PAOK, Panathinaikos'u 2-1 yendi.

Bu mağlubiyetin ardından Panathinaikos 44 puanda kalırken, zirvedeki PAOK ise puanını 47'e çıkardı.

Terim, Yunanistan ligindeki 5. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

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