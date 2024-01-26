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Liverpool'un yeni menajeri kim olacak? Xabi Alonso konuştu

Son dakika haberleri... Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp sezon sonu kulüpten ayrılacağını duyurmuştu. Aday olarak öne çıkan isimlerden Xabi Alonso da Liverpool'un başına geçeceği yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 18:31 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 18:52
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Liverpool'un yeni menajeri kim olacak? Xabi Alonso konuştu

Jürgen Klopp'un yerine Liverpool menajerliği için ilk aday gösterilen isim kulübün eski oyuncularından, şimdi Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso. İspanyol teknik direktör bugün basın toplantısında Liverpool iddialarını yanıtladı.

Bundesliga'nın 19. haftasında oynanacak Borussia Mönchengladbach maçı öncesi Xabi Alonso basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GELECEĞİN NE GETİRECEĞİNİ BİLEMEM"

Liverpool iddialarını sorulması üzerine Alonso, İngiliz devine gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını ve Almanya'nın kendisi için doğru yer olduğunu söyledi.

"Spekülasyonlar olması normal. Tüm odağım Leverkusen. Jürgen'in ayrılması benim için büyük bir sürpriz. Onun adanmışlığına ve başarılarına büyük saygım var. Ama ben burada mutluyum. Burada keyif alıyorum ve buradaki rekabeti seviyorum. Leverkusen'de yoğun ve güzel bir yolculuk var. Geleceğin ne getireceğini bilemem. Sonraki adımı düşünmüyorum."

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