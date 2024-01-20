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Mısır'a Mohamed Salah şoku!

Afrika Uluslar Kupası B Grubu 2. maçında Gana ile oynanan maçta sakatlanan Mohamed Salah için Mısır Futbol Federasyonu açıklamada bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 14:55
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Mısır'a Mohamed Salah şoku!

Afrika Uluslar Kupası B Grubu 2. maçında Gana'yla karşılaşan Mısır'ın Liverpoollu yıldızı Mohamed Salah, sakatlanarak 45+2'de oyundan çıktı.

Turnuvadaki ilk maçında Mozambik'le 2-2 berabere kalan Mısır ikinci maçında Gana ile karşılaştı. Mohamed Salah, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

Mücadelenin ilk yarısında son bölüm oynanırken sakatlanan Salah oyuna devam edemedi ve 45+2'de sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı. Yıldız futbolcunun hamstring sakatlığından şüpheleniliyor.

Mozambik karşısında penaltıdan golle buluşan 31 yaşındaki yıldız bir de asist yapmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ:

Mısır Futbol Federasyonu, Mısır'ın Afrika Kupası'nda oynadığı Gana karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mohamed Salah'ın gelecek 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı

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