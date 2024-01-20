Mısır'a Mohamed Salah şoku!

Afrika Uluslar Kupası B Grubu 2. maçında Gana'yla karşılaşan Mısır'ın Liverpoollu yıldızı Mohamed Salah, sakatlanarak 45+2'de oyundan çıktı.
Turnuvadaki ilk maçında Mozambik'le 2-2 berabere kalan Mısır ikinci maçında Gana ile karşılaştı. Mohamed Salah, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.
Mücadelenin ilk yarısında son bölüm oynanırken sakatlanan Salah oyuna devam edemedi ve 45+2'de sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı. Yıldız futbolcunun hamstring sakatlığından şüpheleniliyor.
Mozambik karşısında penaltıdan golle buluşan 31 yaşındaki yıldız bir de asist yapmıştı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ:
Mısır Futbol Federasyonu, Mısır'ın Afrika Kupası'nda oynadığı Gana karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mohamed Salah'ın gelecek 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı