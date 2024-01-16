Tunus - Nambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Tunus - Nambiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Tunus ile Nambiya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tunus - Nambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUNUS - NAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tunus - Nambiya maçı 16 Ocak Salı günü saat 20:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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