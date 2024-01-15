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Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Getafe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:12 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:15
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Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Getafe - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Getafe ile Sevilla, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Getafe - Sevilla maçı 16 Ocak Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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