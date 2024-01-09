Haberler Futbol Real Madrid'de Arda Güler farkı! Kasayı doldurdu...

Real Madrid'de Arda Güler farkı! Kasayı doldurdu...

Son dakika spor haberleri: Ülkemizi Real Madrid formasıyla temsil eden Arda Güler son oynanan Kral Kupası son 32 turu maçında Arandina karşısında sergilediği futbolla İspanyol futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı. Milli futbolcunun bu performansı sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 09:24
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Real Madrid'de Arda Güler farkı! Kasayı doldurdu...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ile ilk maçına çıkan Arda Güler, göstermiş olduğu performansa herkesin beğenisi kazandı. Genç yıldızımızın kendine olan özgüveni taraftarları oldukça memnun etti. Kritik maçın ardından Real Madrid'de flaş Arda Güler kararı.

Real Madrid'de Arda Güler farkı! Kasayı doldurdu...

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, sonunda Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı forma giyen Güler, performansıyla göz doldurdu.

Real Madrid'de Arda Güler farkı! Kasayı doldurdu...

Arda, takımının 3-1 galip gelerek son 16 turuna kaldığı müsabakadaki performansıyla takdir toplarken, taraftarların da gözüne girdi.

Real Madrid'de Arda Güler farkı! Kasayı doldurdu...

Defensa Central'da yer alan ve Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, cumartesi günü oynanan maçtan bu yana Real Madrid ürünlerinin satıldığı sanal mağazada Arda Güler'in formalarına yönelik taleplerde büyük bir artış gerçekleşti. Arda formalarıyla ilgili alımların büyük bir kısmının Türkiye'den yapıldığı belirtildi.

Real Madrid'de Arda Güler farkı! Kasayı doldurdu...

Real Madrid'de bu sürpriz talep olumlu karşılanırken, haberde "Her şey yolunda giderse Real, ticari anlamda yeni bir damara sahip olabilecek" yorumu yapıldı.

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