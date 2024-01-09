Real Madrid'de Arda Güler farkı! Kasayı doldurdu...
Son dakika spor haberleri: Ülkemizi Real Madrid formasıyla temsil eden Arda Güler son oynanan Kral Kupası son 32 turu maçında Arandina karşısında sergilediği futbolla İspanyol futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı. Milli futbolcunun bu performansı sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler...
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Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, sonunda Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı forma giyen Güler, performansıyla göz doldurdu.
Arda, takımının 3-1 galip gelerek son 16 turuna kaldığı müsabakadaki performansıyla takdir toplarken, taraftarların da gözüne girdi.
Defensa Central'da yer alan ve Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, cumartesi günü oynanan maçtan bu yana Real Madrid ürünlerinin satıldığı sanal mağazada Arda Güler'in formalarına yönelik taleplerde büyük bir artış gerçekleşti. Arda formalarıyla ilgili alımların büyük bir kısmının Türkiye'den yapıldığı belirtildi.
Real Madrid'de bu sürpriz talep olumlu karşılanırken, haberde "Her şey yolunda giderse Real, ticari anlamda yeni bir damara sahip olabilecek" yorumu yapıldı.
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