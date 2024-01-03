Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Juventus - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Juventus ile Salernitana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Salernitana maçı 4 Ocak Perşembe günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Juventus - Salernitana MAÇI CANLI İZLE