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Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Juventus ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 13:21 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 13:41
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Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Juventus - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Juventus ile Salernitana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Salernitana maçı 4 Ocak Perşembe günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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