Kaizer öldü

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti. Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak bilinen isim Almanya'nın 1974 ve 1990 Dünya Kupası zaferlerine öncülük etmişti. 1974 Dünya Kupası'nda sahada kaptan olarak şampiyon olan Franz Beckenbauer, 1990 Dünya Kupası'nda da teknik direktör olarak zafere ulaştı. Modern futbolda libero mevkisinin yaratıcısı olan isim olarak da görülen Beckenbauer, Bayern Münih'le özdeşleşti. 424 Bundesliga maçında forma giyen efsane, 44 gol ve 70 asist üretti.

'UYKUSUNDA HUZURLU ŞEKİLDE'

Alman efsanenin ailesinden yapılan açıklamada, "Franz Beckenbauer'in dün uykusunda huzurlu bir şekilde vefa ettiğini derin bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Herhangi bir soru sormadan sessiz bir şekilde yas tutmanızı rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Beckenbauer, futbolculuk dönemi boyunca B.Münih, New York Cosmos ve Hamburg takımlarında forma giymişti. Beckenbauer 3 Şampiyon Kulüpler Kupası, 5 Bundesliga, 1 Kupa Galipleri, 4 Almanya Kupası, 1 Kulüpler Dünya Kupası kazanmıştı.

"Der Kaiser" (İmparator) olarak bilinen Beckenbauer, futbol tarihinin en büyük savunmacılarından biri olarak kabul ediliyordu.