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Wigan - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

İngiltere FA Cup'da heyecan devam ediyor. Wigan ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wigan - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 12:42 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 13:02
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Wigan - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Wigan - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FA Cup'ta heyecan sürüyor. Wigan ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wigan - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WIGAN - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wigan - Manchester United maçı 7 Ocak Pazar günü saat 23:15'te Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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