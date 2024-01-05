BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 OCAK CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 OCAK HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Gaziantep FK - Pendikspor (beIN SPORTS 1) 20:00 Antalyaspor - Alanyaspor (beIN SPORTS 2)

20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa (beIN SPORTS 1)

22:45 Bologna - Genoa (S Sport Plus)

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