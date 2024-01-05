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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '5 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 5 Ocak Cuma 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 08:21 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 08:32
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 OCAK CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 OCAK HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Gaziantep FK - Pendikspor (beIN SPORTS 1)

20:00 Antalyaspor - Alanyaspor (beIN SPORTS 2)

20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa (beIN SPORTS 1)

22:45 Bologna - Genoa (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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