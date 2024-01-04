Ederson'a kanca

Sir Alex Ferguson emeklilik kararı aldığından beri şampiyon olamayan Manchester United'a Erik ten Haag da çare olamadı. Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde başarılı bir grafik çizemeyen ManU, Avrupa kupalarının da dışında kalmıştı. Kırmızı Şeytanlar lakaplı takım devre arasında kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Hedefte Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson var. Brezilyalı futbolcunun kulübüyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. ManU'nun bu transfer için kasasından 35 miloyn Euro çıkarmaya hazır olduğu vurgulandı. Devre arasında Casemiro, Amrabat, Eriksen gibi orta sahalarla yolların ayrılması bekleniyor.