Paris Saint-Germain ve Newcastle United'da hedef Kalvin Phillips

Manchester City' ye büyük umutlarla transfer edilen ancak Pep Guardiola'nın gözüne bir türlü girmeyi başaramayan Kalvin Phillips'in kış transfer döneminde kadrodan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz oyuncuya 2 dev kulüp talip oldu.

PSG VE NEWCASTLE KAPIŞIYOR

Telegraph'ın haberine göre, bu sezon sakatlık problemlerinden dolayı çok başı ağrıyan ve kadrosuna takviye yapmak isteyen Newcastle United, 28 yaşındaki İngiliz defansif orta saha oyuncusu için Manchester City'e teklif yapmaya hazırlanıyor ancak Newcastle bu transferde rakipsiz değil.

Haberin detaylarında Fransa'nın dev kulübü Paris Saint-Germain'in de, Kalvin Phillips'i transfer etmek için yoğun bir çaba gösterdiği söylendi.

Haberin devamında bonservis ücretine dair net bir açıklama yapılmasa da Manchester City'nin, 20 milyon euro bandında gelecek tekliflere sıcak bakacağı da söylendi.

10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 10 maçın yalnızca 2 tanesine ilk 11'de başlayan Kalvin Phillips bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.