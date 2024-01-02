Haberler Futbol Paris Saint-Germain ve Newcastle United'da hedef Kalvin Phillips

Paris Saint-Germain ve Newcastle United'da hedef Kalvin Phillips

Son dakika spor haberleri... Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kalvin Phillips için Paris Saint-Germain ve Newcastle United transferde yarışa girdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 10:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paris Saint-Germain ve Newcastle United'da hedef Kalvin Phillips

Manchester City' ye büyük umutlarla transfer edilen ancak Pep Guardiola'nın gözüne bir türlü girmeyi başaramayan Kalvin Phillips'in kış transfer döneminde kadrodan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz oyuncuya 2 dev kulüp talip oldu.

PSG VE NEWCASTLE KAPIŞIYOR

Telegraph'ın haberine göre, bu sezon sakatlık problemlerinden dolayı çok başı ağrıyan ve kadrosuna takviye yapmak isteyen Newcastle United, 28 yaşındaki İngiliz defansif orta saha oyuncusu için Manchester City'e teklif yapmaya hazırlanıyor ancak Newcastle bu transferde rakipsiz değil.

Haberin detaylarında Fransa'nın dev kulübü Paris Saint-Germain'in de, Kalvin Phillips'i transfer etmek için yoğun bir çaba gösterdiği söylendi.

Haberin devamında bonservis ücretine dair net bir açıklama yapılmasa da Manchester City'nin, 20 milyon euro bandında gelecek tekliflere sıcak bakacağı da söylendi.

10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 10 maçın yalnızca 2 tanesine ilk 11'de başlayan Kalvin Phillips bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech'in yeni adresini duyurdu! "Gitmek istediği takım..."
AK Parti çalınmadık kapı bırakmayacak! İstanbul için seferberlik zamanı
Ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...
Sürpriz veda! İşte Emre Mor'un yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman?
PSG - Toulouse maçı ne zaman?
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (2 Ocak 2024)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (2 Ocak 2024)
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (2 Ocak 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ve Icardi ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu Ve Icardi ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu 11:20
Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? 11:07
PSG - Toulouse maçı ne zaman? PSG - Toulouse maçı ne zaman? 11:00
Kalvin Phillips 2 dev kulübü peşine taktı! Kalvin Phillips 2 dev kulübü peşine taktı! 10:57
Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor! Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor! 10:46
Roma - Cremonese maçı ne zaman? Roma - Cremonese maçı ne zaman? 10:45
Daha Eski
Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman? Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman? 10:43
Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı! Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı! 10:37
Anadolu Efes Valencia Basket'e konuk oluyor! Anadolu Efes Valencia Basket'e konuk oluyor! 10:10
Girona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Girona - Atletico Madrid maçı ne zaman? 10:05
Rachid Ghezzal bilmecesi! Şimdi ne olacak? Rachid Ghezzal bilmecesi! Şimdi ne olacak? 09:57
Fırtına'da flaş Firmino gelişmesi! Fırtına'da flaş Firmino gelişmesi! 09:54