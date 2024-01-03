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Panathinaikos - Giannina maçı CANLI İZLE | Fatih Terim ilk maçı ne zaman? Panathinaikos - Giannina maçı hangi kanalda?

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk maçına çıkacak. Panathinaikos ile Giannina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 13:32 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 13:41
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Panathinaikos - Giannina maçı CANLI İZLE | Fatih Terim ilk maçı ne zaman? Panathinaikos - Giannina maçı hangi kanalda?

Panathinaikos - Giannina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Giannina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - GIANNINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Giannina maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

PANATHINAIKOS - GIANNINA MAÇI CANLI İZLE

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