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Nuri Dortmund'da

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği Alman devinin teknik ekibine katıldı. Pro Lisansını tamamlayıp başa geçecek

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Nuri Dortmund'da

Antalyaspor'da flaş gelişmeler yaşandı. Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği B.Dortmund'un teknik ekibine katıldı. Alman devi, Terziç'in yardımcısı olarak Nuri Şahin'i görevlendirdi. Anlaşmaya göre; 35 yaşındaki Şahin, pro lisans eğitiminden sonra Dortmund'a teknik direktör olacak. Akdeniz ekibi, alacaklarını bırakan genç hocadan bonservis de kazanacak.

EN BÜYÜK HAYALİ

Daha önce Dortmund'un fanatik taraftarı olduğunu belirten Şahin, "Şanslı bir insanım. Hem taraftarı olduğum hem de kaptanlığını yaptığım takımla şampiyonluk yaşadım. İnşallah Dortmund'da bir gün bir maç olsa bile solumda sarı duvarla hocalık yapmak istediğimi her zaman söylüyorum" diye konuşmuştu.

FUTBOLCU MENAJER

2020-21'de W.Bremen'den Antalyaspor'a transfer olan Nuri Şahin, oyuncuyken 2021-2022'de Antalyaspor'un futbol sorumluluğuna getirildi. Şahin, kırmızıbeyazlılarda 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı.

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