Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!

TERİM'İN EKİBİ BELLİ OLDU Panathinaikos Kulübü yöneticileri ile önceki gün Türkiye'de görüşen ve prensipte anlaşan Terim, bugün Atina'da kendisini 1.5 yıllığına Panathinaikos'un teknik direktörü yapan sözleşmeye imza atacak.