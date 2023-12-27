Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!
Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim'in teknik ekibi ve ilk transferi belli oldu. İşte detaylar...
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TERİM'İN EKİBİ BELLİ OLDU
Panathinaikos Kulübü yöneticileri ile önceki gün Türkiye'de görüşen ve prensipte anlaşan Terim, bugün Atina'da kendisini 1.5 yıllığına Panathinaikos'un teknik direktörü yapan sözleşmeye imza atacak.
Basketbol takımını Ergin Ataman'a emanet eden Atina ekibi böylece futbolun başına da başka bir Türk antrenörü getirmiş olacak.
Terim'in ekibinde Galatasaray'daki yardımcı antrenörü Necati Ateş'in yanı sıra idari kadroda yer alan Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen'in de olacağı öğrenildi.
ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Fatih Terim'in Yunanistan'a getireceği ilk transfer de belli oldu.
Panathinaikos, Fatih Terim'in "Tamam" demesi halinde Trabzonspor'da mutsuz olan Bakasetas'ı kadrosuna katmayı planlıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına teknik direktör Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.
Bakasetas, Bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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