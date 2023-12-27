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Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!

Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim'in teknik ekibi ve ilk transferi belli oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:56
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Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!

Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos teknik direktör İvanovic ile yolların ayrılmasına karar verildikten sonra Fatih Terim ile anlaşma sağladı.

Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk yaşayamayan Panathinaikos 15 haftası tamamlanan ligde lider PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!

Atina ekibi özlenen şampiyonluğu Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim ile yeniden başarmayı hedefliyor.

Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!

TERİM'İN EKİBİ BELLİ OLDU

Panathinaikos Kulübü yöneticileri ile önceki gün Türkiye'de görüşen ve prensipte anlaşan Terim, bugün Atina'da kendisini 1.5 yıllığına Panathinaikos'un teknik direktörü yapan sözleşmeye imza atacak.

Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!

Basketbol takımını Ergin Ataman'a emanet eden Atina ekibi böylece futbolun başına da başka bir Türk antrenörü getirmiş olacak.

Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!

Terim'in ekibinde Galatasaray'daki yardımcı antrenörü Necati Ateş'in yanı sıra idari kadroda yer alan Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen'in de olacağı öğrenildi.

Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!

ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Fatih Terim'in Yunanistan'a getireceği ilk transfer de belli oldu.

Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!

Panathinaikos, Fatih Terim'in "Tamam" demesi halinde Trabzonspor'da mutsuz olan Bakasetas'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Fatih Terim'in Panathinaikos'taki ilk transferi ve ekibi belli oldu!

Hürriyet'te yer alan habere göre Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına teknik direktör Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.

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