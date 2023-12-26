Fatih Terim resmen Panathinaikos'ta!
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim'in yeni adresi resmen belli oldu. Yunan ekibi Panathiniakos'tan tecrübeli teknik adam ile anlaştıklarına dair resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 20:05 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 20:10
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2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
PANATHINAIKOS RESMEN AÇIKLADI:
PAE Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Yunan ekibinin internet sitesinde yapılan açıklamada, "En iyi Türk teknik direktör takımın başına geçti. Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE FATİH TERİM'İN EKİBİ
Terim'in ekibinde Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Eray Öztürk ve bir yardımcı antrenör olacak.
PANATHINAIKOS'UN FİKSTÜRÜ ZORLU
Şu an arada olan Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 3 Ocak PAS Giannina maçıyla geri dönecek. ardından Panetolikos, 10 Ocak Yunanistan Kupası'nda Olympiakos, 14 Ocak'ta AEK, 17 Ocak'ta bir kez daha Olympiakos ve ardından 20 Ocak'ta PAOK, 27'sinde ise bir kez daha Olympiakos ile karşılacak.
3. KEZ YURT DIŞI GÖREVİ
70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak.
Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı.
O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.
BASKETBOL TAKIMINI DA ATAMAN YÖNETİYOR
Komşunun köklü spor kulüplerinden biri olan Panathinaikos'ta basketbol takımının başında da Ergin Ataman bulunuyor.
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