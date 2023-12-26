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2024 yılı FIFA hakemleri listesi açıklandı!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) resmi sitesinden FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemlerin listesini açıkladı. İşte o isimler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 09:25 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 09:30
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2024 yılı FIFA hakemleri listesi açıklandı!

2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemlerin listesi açıklandı. TFF resmi sitesinden, FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemlerin ismini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz listeye eklenmiştir."

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