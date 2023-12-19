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Kenan Karaman Schalke 04'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti

Son dakika spor haberleri... Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman, gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinin başında geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 12:04
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Kenan Karaman Schalke 04'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'dan düşen Schalke 04, Bundesliga 2'de de istediğini bulamadı.

17. haftası geride kalan Almanya 2. Ligi'nde 14. sırada yer alan Schalke 04, bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.

Schalke 04'te milli futbolcu Kenan Karaman bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TAKIMININ EN GOLCÜSÜ

Kenan Karaman, bu sezon çıktığı 12 maçta attığı 6 golle takımın en golcü ismi oldu.

Bunun yanında 4 de asist yapan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol katkısıyla takımının gole en çok katkı yapan ismi de oldu.

Kenan Karaman ayrıca Almanya Kupası'nda da attığı 1 golle takımını üst tura taşımayı başardı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan Schalke 04'e bedelsiz bir şekilde transfer olan Kenan Karaman'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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