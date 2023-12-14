Maccabi Tel Aviv - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Maccabi Tel Aviv - Gent maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Gent karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Maccabi Tel Aviv - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MACCABI TEL AVIV - GENT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Gent maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.