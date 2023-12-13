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Süper Lig hakemlerinden ortak açıklama: Halil Umut Meler'in yanındayız

“Tek önceliğimiz Meler’in sağlığına kavuşması... İyileştiğinde bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız."

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Süper Lig hakemlerinden ortak açıklama: Halil Umut Meler'in yanındayız

Süper Lig hakemleri, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonrası ortak bir açıklamada bulundu. Hakemler adına söz alan Arda Kardeşler, "Yaşananları herkes gördü. TFF ve MHK alacağımız kararlarda bizi destekleyeceklerini söylediler. Hakemlik ve futbol konuşacak, düşünecek halimiz yok. Tek önceliğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması... Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mete Kalkavan ise, "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız" diye konuştu.

ÜYELİKTEN iSTiFA ETTiLER

Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmasının yankıları sürüyor. Yaşananların ardından hakemlerden önemli bir karar geldi. Süper Lig ve VAR hakemlerinin tamamı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti.

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