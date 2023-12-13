Infantino: Kabul edilemez

FIFA Başkanı Giani İnfantino, çirkin olay sonrasında bir kınama mesajı yayınladı. İnfantino'nun mesajında "Futbolda şiddete yer yoktur, saha içinde ya da dışında. Ankaragücü ile Çaykur Rize arasında oynanan maçın ardından gerçekleşen olaylar kesinlikle kabul edilemez ve sporumuzda ve toplumumuzda yeri yoktur. Maç görevlileri olmadan futbol olmaz. Hakemler, oyuncular, taraftarlar oyunun tadını çıkarabilmek için güvende olmalı. İlgili yetkilileri, bunun her kademede uygulanmasını ve saygı duyulmasını sağlamaya çağırıyorum" dedi.