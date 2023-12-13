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Mehmet Büyükekşi: Bu olay milat olmalı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü-Çaykur Rize maçında yaşanan saldırının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Mehmet Büyükekşi: Bu olay milat olmalı

Cumhuriyetin 100. yılında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiklerini kaydeden Büyükekşi, "Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde onurlandırdık, gururlandırdık. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma hakkı aldık. Keşke bu olay olmasaydı. Ama bu olayın kesinlikle unutulmaması lazım. Bunun bir milat olması lazım. Dün akşam (Önceki akşam) da söyledim, 'yeter' dedim. Bu olayın gerek suçluları gerekse buna sebep veren tüm paydaşlarının buradan tekrar kendilerine gelmesini özellikle tüm kamuoyundan talep ediyorum" diye konuştu.

BUGÜN YÖNETİM KURULU TOPLANACAK

Türkıye'de profesyonel futbol liglerinin ertelenmesi kararı hakkında ise Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, "Bununla ilgili bugün görüşmelerimizi yapacağız. Yarın (Bugün) yönetim kurulu toplantımız var. Yarın yönetim kurulu toplantımızda bütün konuları açıklığıyla, neyin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili sizlere daha detaylı bilgiler vereceğiz. Tekrar altını çiziyorum bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu 2 hafta sonra eski haline gelsin, böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz" cümlelerini kullandı.

"2032'Yi ETKiLEMEZ"

Mehmet Büyükekşi, yaşanan olaylardan dolayı Türkiye'nin İtalya ile birlikte düzenleyeceği 2032 Avrupa Şampiyonası'nın etkilenip etkilenmeyeceğinin sorulması üzerine, "Böyle bir şey söz konusu değil. Alexander Ceferin de aradı. 'Sizin yanınızdayız, her ne gerekiyorsa yapmaya hazırız' dedi. Böyle şeylerle lütfen kamuoyunu yanlış yönlendirmeyelim. Bizim hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru şekilde ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan en hızlı şekilde devam etmesi" yanıtını verdi.

MELER'İ ZİYARET ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Faruk Koca'nın fiziksel saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'i, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Oldukça üzgün olan Büyükekşi, "Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Merkez Hakem Kurulu Başkanımız ve tüm yönetim kurulumuzla birlikte buradayız. Az önce başhekimimizin bize belirttiği üzere biz de gördük ki sağlık durumu gayet iyi hocamızın. İnşallah yarın (bugün) taburcu olacak" dedi.

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