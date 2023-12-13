Kaotik gece

Süper Lig'de Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırmıştı.

Yumruk ile yere yığılan hakeme yerdeyken de tekmeler atılmıştı. Bu çirkin görüntüler, dış basında da geniş yankı buldu. Yabancı basın, Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini yazdı.

İşte o ifadeler:

BBC: Kulüp başkanının hakemi yumruklamasıyla, Türk futbolunda maçlar ertelendi.

INDEPENDENT: 97. dakikada yenen gol nedeniyle hakemin yüzüne defalarca tekme atıldı.

GUARDIAN: Türkiye'de Süper Lig, bu olayın ardından kaosun içine sürüklendi. Halil Umut Meler, UEFA'nın elit hakemlerinden biri...

MARCA: Hakemi yumruklayan Ankaragücü'nün başkanı, yargılanacak. Yaşananlar, beklenmedik, utanç verici ve üzücü...

CORRIERE DELLO SPORT: Türkiye'de sansasyonel olay: Lig ertelendi ve Ankaragücü'nün başkanı tutuklandı.