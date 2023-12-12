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FIFA'dan Halil Umut Meler konusunda kınama!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının son düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırmasının yankıları dünyada gündem oldu. Son olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan açıklama geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 12:31 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 12:45
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FIFA'dan Halil Umut Meler konusunda kınama!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Başkan Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

"Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." görüşlerine yer verdi.

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