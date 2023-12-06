Bandırmaspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Bandırmaspor - Somaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Bandırmaspor ile Somaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - SOMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Somaspor maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te oynancak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.