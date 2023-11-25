İyi ki varsınız öğretmenim

TFF ve kulüpler, Öğretmenler Günü'nü kutladı. TFF'den yayınlanan kutlama mesajında özetle, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı bin bir emekle eğiten, bilgiyle donatan, şefkatle kucaklayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Sevgili öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız! 'Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek aydınlık geleceğimize ışık tutan Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

"Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız. pic.twitter.com/tzd7ilMA06 — TFF (@TFF_Org) November 23, 2023