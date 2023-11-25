Adalet terazisi şaşmasın

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da iki gün süren MHK kampına katıldı. Seminerin son gününde TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, MHK üyeleri ile VAR Danışmanı Gil de yer aldı. Kadın hakemleri ilk kez kamp programında ağırladıklarını belirten Mehmet Büyükekşi, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kadınlarımıza özel önem verdiğimizin altını çiziyorum. Daha çok çalışmanızı ve hataları asgari seviyeye indirmenizi bekliyoruz. Kendinize ve vicdanınıza güvenerek adalet terazisinden şaşmadan kararlarınızı verin" dedi.