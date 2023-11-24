TFF’de kurullar bir araya geldi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF kurullarıyla bir araya geldi ve üyelere önemli açıklamalarda bulundu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen akşam yemeğinde tüm kurul başkanları ve üyeleri katıldı. Kurul başkanları ve üyelere hitaben konuşma yapan Büyükekşi, Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi ve yeni pazarlara ulaşılması gerektiğini vurgularken, "İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası sadece futbolumuzu değil ülkemizi dünya vitrinine taşıyacak" diye konuştu.