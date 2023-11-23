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PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e ceza!

Son dakika spor haberleri: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 21:38 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 21:41
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PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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