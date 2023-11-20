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Slovenya 2-1 Kazakistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Slovenya ile Kazakistan, EURO 2024 Elemeleri H Grubu son maçında kozlarını paylaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Slovenya, grubu ikinci tamamlayarak EURO 2024 vizesi aldı. Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri penaltıdan Benjamin Sesko ve Benjamin Verbic kaydetti. Kazakistan'ın tek golü Ramazan Orazov'dan geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 00:43
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Slovenya 2-1 Kazakistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovenya ile Kazakistan H grubu maçında karşı karşıya geldi.

Şampiyonaya katılacak takımın belli olduğu mücadele ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Slovenya turnuva biletini alan taraf oldu.

Slovenya'nın galibiyet golleri 41. dakikada penaltıdan Benjamin Sesko ve 86. dakikada Benjamin Verbic'ten geldi. Kazakistan'ın tek sayısını ise 48. dakikada Ramazan Orazov kaydetti.

Slovenya grubu 22 puanla 2. sırada tamamladı. Kazakistan ise 18 puanla 4. sırada kaldı.

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