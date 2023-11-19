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Diaz Barça'ya

Liverpool'un yıldızı Katalan devine çok yakın... 26 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ın babası "Diaz sadık bir Barcelona taraftarı. Porto ve Liverpool'a yaptıkları için teşekkürler" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Diaz Barça'ya

Premier Lig devi Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasından Barcelona itirafı geldi. Kolombiyalı oyuncunun, Kırmızılar'daki etkileyici performansının ardından son haftalarda İspanyol takımına transfer olabileceği düşünülüyor. 26 yaşındaki futbolcuya olan ilgi, Kolombiya'nın Dünya Kupası elemelerinde Brezilya'yı 2-1 yendiği maçın ardından muhtemelen artacak. Kolombiyalı oyuncunun, Kırmızılar'daki etkileyici performansının ardından son haftalarda İspanyol takımına transfer olabileceği düşünülüyor. Diaz olan ilgi, yakın dönemde iyice yükselecek.

Baba Diaz Win Sports'a şunları söyledi: "Gerçek şu ki, şu anda Barcelona hakkında çok az şey biliyorum. Luis'in sadık bir Barcelona taraftarı olduğu ve oraya gitmenin onun hayali olduğu doğru. Şu ana kadar Porto ve Liverpool'a onu karşılama ve kabul etme şekilleri için teşekkür etmek istiyorum. Luis, alçakgönüllülüğü, çalışması, kendini adaması ve kişiliği nedeniyle kolayca kazanılabilen bir oyuncu. Luis Barcelona'ya gelse sorun olmazdı, çünkü burası çok iyi bir takım ve dünyanın en iyilerinden biri."

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