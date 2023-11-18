Haberler Futbol Letonya - Hırvatistan maçı CANLI izle! EURO 2024 maçı canlı yayın

Letonya - Hırvatistan maçı CANLI izle! EURO 2024 maçı canlı yayın

Letonya ile Hırvatistan, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, D Grubu'nu lider tamamlamayı hedefleyen A Milli Takımımız'ı da yakından ilgilendiriyor. Letonya - Hırvatistan maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 19:51 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 19:54
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Letonya - Hırvatistan maçı CANLI izle! EURO 2024 maçı canlı yayın

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. D Grubu'nda Letonya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Skonto Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Urs Schnyder düdük çalıyor.

LETONYA - HIRVATİSTAN MAÇINDA İLK 11'LER

Letonya: Ozols, Savalnieks, Balodis, Cernomodijs, Ciganiks, Tobers, Savaljevs; Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Majer, Ivanusec, Budimir, Kramaric

LETONYA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Letonya - Hırvatistan maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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