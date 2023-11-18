Letonya - Hırvatistan maçı CANLI izle! EURO 2024 maçı canlı yayın

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. D Grubu'nda Letonya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Skonto Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Urs Schnyder düdük çalıyor.
LETONYA - HIRVATİSTAN MAÇINDA İLK 11'LER
Letonya: Ozols, Savalnieks, Balodis, Cernomodijs, Ciganiks, Tobers, Savaljevs; Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Majer, Ivanusec, Budimir, Kramaric
LETONYA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Letonya - Hırvatistan maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.