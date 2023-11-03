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UEFA'dan Sırbistan ve Karadağ'a ceza

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan Sırbistan - Karadağ maçındaki olaylar nedeniyle iki ülkeye ceza verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 12:42
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UEFA'dan Sırbistan ve Karadağ'a ceza

UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024 Elemeleri'nde Sırbistan'ın 17 Ekim'de Karadağ'ı konuk ettiği maçta stadyumda yaşanan "ırkçı davranışlar" ve çeşitli saha olayları nedeniyle ev sahibi ekibe bir maç seyircisiz oynama cezası ile toplamda 89 bin 250 avro para cezası verildiği belirtildi.

Karara göre; Sırbistan, 19 Kasım'da Bulgaristan'ı konuk edeceği Euro 2024 eleme maçını taraftarsız oynayacak.

Karadağ taraftarlarının aynı maçta ırkçı davranışları, stadyuma zarar verme ve nesne fırlatmaları nedeniyle de Karadağ Futbol Federasyonun bir sonraki UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmasının yasaklanması yönünde karar alındığı vurgulandı.

UEFA, ayrıca Karadağ'a 20 bin avro para cezası verdi.

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