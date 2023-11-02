KONYASPOR - ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE 🏆 | Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Konyaspor - Erbaaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Konyaspor ile Erbaaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Erbaaspor maçı 2 Kasım Perşembe günü saat 17.30'da oynancak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Erbaaspor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA

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