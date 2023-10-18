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Ne de olsa Ronaldo

38 yaşındaki yıldız oyuncu, milli maçlarda rekor kırdığı gol sayısını daha da artırdı. Bosna-Hersek’e attığı 2 golle ülkesi adına 127 gole ulaşıp kendi rekorunu geliştirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Ne de olsa Ronaldo

Portekizli süperstar, olağanüstü futbol kariyerini geliştirmeye ve rekorlar kırmaya devam ediyor. EURO 2016'yı kazanan Portekiz, önümüzdeki yaz Almanya'da düzenlenecek turnuva için turnuva biletini şimdiden ayırttı. Beş kez Ballon d'Or kazananı Ronaldo, başarılar kazanmaya ve rekorları altüst etti. 38 yaşındaki oyuncu, ülkesi adına 200 maça çıkarken, uluslararası futbolda rekor kırdığı gol sayısını daha da artırdı. Portekiz'in Bosna-Hersek'i 5-0 mağlup ettiği mücadelede, hanesine 2 gol yazdırdı.

2026'YA KADAR GİTMEK İSTİYOR

Ronaldo böylece ülkesi adına tam 127. golünü atarak kendi rekorunu geliştirdi ve geceye damga vurdu. Bu başarısını sosyal medyada paylaşan Ronaldo, şunları söyledi: "Tüm takımdan bir galibiyet ve harika bir oyun daha... Grupta birincilik garanti! Hala güçlüyüz!" Ronaldo bu sezon kulüp seviyesinde de etkileyici bir form sergiledi ve Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'da kaydettiği 17 golle dikkat çekti. CR7'nin kariyerini hem yurt içinde hem de yurt dışında 2026 Dünya Kupası finallerine kadar sürdürmek istediği biliniyor.

Ronaldo geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte kendisini iyi hissetmesi halinde 41-42 yaşına kadar oynama isteği olduğunu belirtmişti. Portekizli yıldız, önümüzdeki şubat ayında 39 yaşına basacak.

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