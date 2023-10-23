Haberler Futbol Prens Nawaf'dan Jorge Jesus ve Neymar açıklaması! "Felaket bir karardı"

Prens Nawaf'dan Jorge Jesus ve Neymar açıklaması! "Felaket bir karardı"

Al Hilal Kulübü Onursal Üyesi Prens Nawaf, teknik direktör Jorge Jesus ve Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 18:15 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 18:15
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Prens Nawaf'dan Jorge Jesus ve Neymar açıklaması! "Felaket bir karardı"

Prens Nawaf, "Jorge Jesus ile 2019'da yolları ayırmak felaket bir karardı. Neden görevden alındığını o dönem hiçbirimiz anlayamadık. Şimdi Jesus hakkında yapılan eleştirilerin hiçbirine katılmıyorum. Jesus o dönem başarılıydı ve yolların ayrılması Al Hilal kültürüne aykırıydı." dedi.

"ASLINDA TALISCA'YI BİZ ALIYORDUK"

Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca ile ilgili gelen soruya Prens Nawaf, "Aslında Anderson Talisca'nın transferi için her türlü anlaşmayı yapmıştık ama o dönem Al Nassr araya girdi ve bizim anlaşmamızı bozarak transferi gerçekleştirdi." cevabını verdi.

"NEYMAR'IN KAPTAN OLMAMASI NORMAL"

Al-Hilal'in kaptanlık pazubandının Neymar'da olmamasıyla ilgili gelen soruya ise Prens Nawaf, "Bir takımın kaptanı, o takımın en yaşlı oyuncusu olur. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun olması normal. Al Hilal'de olsa bizim kaptanımız olurdu. Ancak, Neymar takımımızın en yaşlı oyuncusu değil. Bu nedenle kaptan olmamasını normal karşılamak gerek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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