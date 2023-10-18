Mainz 05'den skandal karar! Filistin'e destek mesajı paylaşınca sözleşmesi feshedildi

Hollanda ligi ekiplerinden PSV ile mukavelesi bittikten sonra bedelsiz bir şekilde Bundesliga ekibi Mainz 05'e transfer olan Anwar El Ghazi'nin sözleşmesi feshedildi.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından Gazze'ye destek mesajında bulundu. El Ghazi yaptığı paylaşımda, " Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ifadelerine yer verdi. 28 yaşındaki yıldız futbolcu daha sonra yaptığı paylaşımı sildi.

Alman ekibi Mainz, Anwar El Ghazi'nin paylaşımı sonrası harekete geçti ve 1 ay önce renklerine bağladığı futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, " Mainz 05 olarak, Orta Doğu'da yıllardır yaşananlarda perspeftikleri saygıyla karşılıyor. Ancak yapılan paylaşım kulüp değerlerini yansıtmıyor" ifadeleri yer aldı.