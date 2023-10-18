Filistin'e destek verdi! Youcef Atal kadro dışı bırakıldı

Bundesliga ekibi Mainz'in Filistin' destek paylaşımı yapması nedeniyle Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetmesinin ardından bir skandal karar da Fransa'dan geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, sosyal medyadan Filistin'e destek mesajı paylaşan Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Nice'ten yapılan şu ifadelere yer verildi:

"OGC Nice'in itibarı ve birliğinin, tüm çalışanlarının kurum tarafından savunulan değerlerle uyumlu olması gereken davranışlarının bir sonucu olduğunu vurgulamak isteriz. Geçtiğimiz Cuma günü yayınladığı mesajda olduğu gibi OGC Nice, barışın diğer tüm hususlara üstün gelmesini sağlama konusundaki kararlılığını yinelemiştir.''