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Emre Belözoğlu teknik adamlık kariyerinde "dalya" diyecek

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra MKE Ankaragücü ile anlaşan Emre Belözoğlu teknik direktörlük kariyerinde dalya demeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 15:56
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Emre Belözoğlu teknik adamlık kariyerinde "dalya" diyecek

MKE Ankaragücü çatısı altında teknik direktörlük kariyerine devam eden Emre Belözoğlu, 100. maçına İstanbulspor karşısında çıkmaya hazırlanıyor.

Başarılarla dolu geçen futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan 43 yaşındaki teknik adam kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bırakacak

Trendyol Süper Ligi ekibi MKE Ankaragücü kariyerine Kayserispor karşısında çıkan genç antrenör takımına 3 puan kazandırmayı başarmıştı.

99 MAÇIN 77'SİNİ KAYBETMEDİ

Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 99 maçın 77'sini kaybetmedi.

Söz konusu 99 maçta Belözoğlu'nun takımları 52 galibiyet, 25 beraberlik ve 22 yenilgi aldı.

FENERBAHÇE'YLE 10 MAÇ

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında 10 karşılaşmaya çıktı.

Futbol bıraktığı Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda sportif direktör olan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un takımdan ayrılmasının ardından son 10 haftada sarı-lacivertlilerin başına geçti. Fenerbahçe'yle 10 maça çıkıp 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Belözoğlu, şampiyonluğu 2 puanla kaçırdı ve sezonu 3. sırada tamamladı.

İYİ GEÇEN BAŞAKŞEHİR KARİYERİ

Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın istifasından sonra Ekim 2021'de Başakşehir'in başına geçti.

Ligin en alt sıralarından aldığı İstanbul ekibini sezon sonunda 4. yapan Emre Belezoğlu, takımına Avrupa biletini kazandırdı. Geçen sezonu da Başakşehir'le geçiren ve takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynatıp, ligde 5. yapan Belözoğlu, bu sezona ise istediği başlangıcı yapamadı.

İlk 3 maçta da Başakşehir'le puan alamayan Belözoğlu, 4. haftanın sonunda görevini bıraktı ve 8. haftada MKE Ankaragücü'nün başına geçti.

Belözoğlu yönetiminde Başakşehir, toplam 88 maçta 44 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

PERFORMANSI

43 yaşındaki teknik adamın 99 maçlık teknik adamlık performansı şöyle:

Organizasyon O G B M

Süper Lig 78 41 18 19

Türkiye Kupası 7 3 3 1

Avrupa kupaları 14 8 4 2

TOPLAM 99 52 25 22

NOT: Deprem nedeniyle 2022-2023 sezonunda Hatayspor ve Gaziantep FK'ya karşı alınan 3-0 hükmen galibiyetler istatistikte yer almamıştır.

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