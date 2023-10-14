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Paul Pogba için yolun sonu göründü!

2022-2023 sezonunda prime dönemini geçirdiği eski kulübü Juventus'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu Paul Pogba'ın doping testleri pozitif çıkmıştı. Fransız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 18:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 18:15
Paul Pogba için yolun sonu göründü!

Doping testleri pozitif çıkan 30 yaşındaki yıldız futbolcu Paul Pogba için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TuttoSuport'tun haberine göre; Doping testleri pozitif çıkan Fransız futbolcunun 4 yıla kadar futboldan men edilme ihtimalinin olduğu iddia edildi.

KARİYERİ BİTEBİLİR

Fransız futbolcunun bu cezayı alma ihtimali gerçekleşirse kariyerinin de artık sona erme tehlikesi taşıdığı ifade edildi.

POGBA'YA ASGARİ ÜCRET

Seria A kulübü Juventus, her ne kadar sözleşme fesih etme yoluna yanaşmasa da Paul Pogba'nın maaşında kesinti yapılacağına dair bilgilendirme mektupu gönderdi.

Paul Pogba'ya yüksek ihtimalle İtalyan Futbolcular Birliği ile yapılan toplu sözleşmede yer alan asgari ücret ödeyecek. Pogba'nın siyah-beyazlılarda 2026 yazına kadar devam edecek mukavelesi brüt yaklaşık 10.48 milyon euro değerindeydi.

105 MİLYON EURO'YA MANU'YA GİTMİŞTİ

2016 yılında Juventus'tan İngiliz devi Manchester United'a 105 milyon euro gibi flaş bir bedele imza atan Fransız yıldız, burada beklentilerin altında kalmıştı.

6 sene boyunca Kırmızı Şeytanlar'ın formasını terleten 30 yaşındaki yıldız futbolcu daha sonra yeniden 2022 yılında bedelsiz olarak eski kulubü Juventus'a geri dönmüştü.

Juventus'ta toplamda 190 karşılaşmaya çıkan Paul Pogba, 34 gole imza atarken 41 de asist yapmıştı.

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