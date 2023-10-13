Haberler Futbol Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç...

Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç...

Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sıra dışı bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya geldi. Paylaşılan fotoğrafların Ronaldo'nun başına dert açabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 13:20
Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç...

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için sıra dışı bir haber geçildi. Habere göre Cristiano Ronaldo 99 kırbaç cezası alabilir.

Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç...

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti.

Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç...

Ünlü ressamın Portekizli yıldıza resimlerini hediye ettiği görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç...

RONALDO'YA KIRBAÇ CEZASI İDDİASI
Öte yandan Sportface, bu görüntülerin Cristiano Ronaldo'nun başına dert açabileceğini yazdı.

Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç...

İran yasalarına göre evli bir kadına dokunmanın zina olarak değerlendirildiği ve 99 kırbaçla cezalandırıldığı haber detayında yer aldı.

Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç...

Cristiano Ronaldo'nun tekrar İran'a gitmesi durumunda cezanın uygulanacağı, Portekizlinin pişman olduğunu dile getirmesi halinde kırbaç cezasının affedileceği aktarıldı.

DİĞER
Kardeşlerim 100. bölümüyle ekranlara geliyor!
Katliamın gölgesinde ilk cuma! Mescid-i Aksa'dan canlı yayın
Hırvatistan'da Livakovic'e tepki!
F.Bahçe'den devre arası operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ATEŞ KUŞLARI 28 BÖLÜM FRAGMAN İZLE
Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu atıldı!
SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç... Ronaldo'ya sıra dışı ceza kapıda! 99 kırbaç... 13:19
ATEŞ KUŞLARI 28 BÖLÜM FRAGMAN İZLE ATEŞ KUŞLARI 28 BÖLÜM FRAGMAN İZLE 12:58
Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu atıldı! Neymar'ın kafasına patlamış mısır kutusu atıldı! 12:45
Sultanlar Ligi'nde ilk servis atılıyor! Sultanlar Ligi'nde ilk servis atılıyor! 12:24
13 Ekim'de hangi maçlar var? 13 Ekim'de hangi maçlar var? 12:08
Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 11:38
Daha Eski
Flaş G.Saray açıklaması! Gedson ve Salih... Flaş G.Saray açıklaması! Gedson ve Salih... 11:37
Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! Hırvatistan'da Livakovic'e tepki! 09:35
UKRAYNA MAKEDONYA maçı hangi kanalda? UKRAYNA MAKEDONYA maçı hangi kanalda? 09:52
Paraguaylı Sanabria Messi'ye tükürdü! Paraguaylı Sanabria Messi'ye tükürdü! 09:58
İTALYA MALTA maçı hangi kanalda? İTALYA MALTA maçı hangi kanalda? 10:01
BULGARİSTAN LİTVANYA maçı hangi kanalda? BULGARİSTAN LİTVANYA maçı hangi kanalda? 10:10