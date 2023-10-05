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Barcelona'da Robert Lewandowski sakatlandı

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşı karşıya gelen Barcelona'da sakatlanan Robert Lewandowski bir süre sahalardan uzak kalacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:09
Barcelona'da Robert Lewandowski sakatlandı

Barcelona, Porto maçında sakatlanan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin sol ayak bileğinden sakatlık yaşadığını ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Barcelona'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynadığı mücadelede Polonya futbolcu Robert Lewandowski, 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden Lewandowski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 35 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğinden sakatlık yaşadığı ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Deneyimli futbolcu, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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