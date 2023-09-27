Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Liverpool - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Liverpool ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Leicester City maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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