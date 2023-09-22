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Rafaelo Leao yarışı

İtalyan basını, Liverpool ile Real Madrid'in Milan'ın yıldızı Rafaelo Leao için yarışa tutuştuğunu yazdı. Haberde; Salah'ın durumunun belirsiz olmasından dolayı Liverpool'un Leao'yu kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Real Madrid'in de Benzema sonrasında doğan boşluğu Leao ile doldurmak istediği belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Rafaelo Leao yarışı
İtalyan basını, Liverpool ile Real Madrid'in Milan'ın yıldızı Rafaelo Leao için yarışa tutuştuğunu yazdı. Haberde; Salah'ın durumunun belirsiz olmasından dolayı Liverpool'un Leao'yu kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Real Madrid'in de Benzema sonrasında doğan boşluğu Leao ile doldurmak istediği belirtildi.
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