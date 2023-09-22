Rafaelo Leao yarışı

İtalyan basını, Liverpool ile Real Madrid'in Milan'ın yıldızı Rafaelo Leao için yarışa tutuştuğunu yazdı. Haberde; Salah'ın durumunun belirsiz olmasından dolayı Liverpool'un Leao'yu kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Real Madrid'in de Benzema sonrasında doğan boşluğu Leao ile doldurmak istediği belirtildi.
İtalyan basını, Liverpool ile Real Madrid'in Milan'ın yıldızı Rafaelo Leao için yarışa tutuştuğunu yazdı. Haberde; Salah'ın durumunun belirsiz olmasından dolayı Liverpool'un Leao'yu kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Real Madrid'in de Benzema sonrasında doğan boşluğu Leao ile doldurmak istediği belirtildi.