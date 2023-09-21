Harry Kane'in neden Manchester United'a gitmediği ortaya çıktı

MANCHESTER UNITED İÇİN BİR YIL DAHA BEKLEMEYE HAZIRDI

Daily Mail'in haberine göre, Harry Kane transferinin garanti edilmesi halinde Manchester United için bir yıl daha Tottenham'da beklemeye hazırdı. Böylece Kırmızı Şeytanlara serbest bir oyuncu olarak imza atabilecekti. Fakat Manchester United'ın kendisine açık bir kapı bırakacağından emin olamayınca Bayern Münih, Harry Kane yarışında öne geçti ve İngiliz golcü, Almanya'nın yolunu tuttu.

Harry Kane, Bayern Münih'teki yeni dönemine harika bir başlangıç yaparken Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı oynamaya hazırlanıyor.

ÇOCUKLUK AŞKINDAN AYRILDI

Geçtiğimiz günlerde Harry Kane'in Almanya'da yalnız yaşadığı iddia edilmişti. Söylenenlere göre Harry Kane'in eşi ve çocukları, İngiltere'de kaldı. Harry Kane, Bayern Münih yüzünden çocukluk aşkından ayrıldı.